Ahmed Murad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Murad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Murad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Murad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Murad 23 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Moosa Saqer Murad Sabah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Murad Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Murad'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Murad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Murad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Murad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Murad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2020 yılında Hatta Club

14 Ocak 2021 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Orooba

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Ahmed Murad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Murad şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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