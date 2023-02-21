Rashid Abdalla Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Abdalla Suhail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Abdalla Suhail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rashid Abdalla Suhail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rashid Abdalla Suhail 31 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Rashid Abdalla Suhail Abdalla Almusharrkh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rashid Abdalla Suhail Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rashid Abdalla Suhail'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rashid Abdalla Suhail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rashid Abdalla Suhail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC
Rashid Abdalla Suhail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rashid Abdalla Suhail şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.
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