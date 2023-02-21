Rashid Abdalla Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Abdalla Suhail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rashid Abdalla Suhail kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rashid Abdalla Suhail ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.