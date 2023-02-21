Hamdan Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdan Naser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdan Naser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdan Naser 24 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamdan Nasser Masoud Albarout Albaroud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdan Naser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Hamdan Naser'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamdan Naser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdan Naser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamdan Naser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdan Naser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Shabab Al-Ahli

16 Ağustos 2020 yılında Fujairah SC

30 Haziran 2021 yılında Shabab Al-Ahli

5 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2022 yılında Shabab Al-Ahli

19 Ağustos 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Hamdan Naser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdan Naser şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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