Lourency kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lourency Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lourency adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lourency Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lourency 2 Ocak 1996 tarihinde João Lisboa (MA) şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Lourency do Nascimento Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lourency Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Lourency, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lourency'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lourency Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lourency_rodrigues/

Lourency Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lourency isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lourency Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lourency futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Chapecoense

13 Eylül 2017 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2017 yılında Chapecoense

16 Mart 2018 yılında Brasil-RS

30 Kasım 2018 yılında Chapecoense

1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

17 Temmuz 2021 yılında Göztepe

24 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Lourency Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lourency şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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