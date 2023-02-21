Anatole Abang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatole Abang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anatole Abang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anatole Abang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anatole Abang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatole Abang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anatole Abang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anatole Abang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anatole Abang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anatole Abang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anatole Abang 6 Temmuz 1996 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Anatole Bertrand Abang şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anatole Abang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Anatole Abang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anatole Abang'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anatole Abang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/abang_anatole

Anatole Abang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anatole Abang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Anatole Abang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anatole Abang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Fortuna du Mfou

1 Ocak 2014 yılında Rainbow FC

5 Mart 2015 yılında New York RB

22 Ağustos 2016 yılında Hobro IK

31 Ocak 2017 yılında New York RB

28 Mart 2017 yılında SJK Seinäjoki

10 Mayıs 2017 yılında New York RB

9 Ağustos 2017 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2018 yılında New York RB

15 Ağustos 2018 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2018 yılında New York RB

19 Şubat 2019 yılında NT Zhiyun

31 Temmuz 2019 yılında NT Zhiyun Res.

6 Şubat 2020 yılında FC Sheriff

10 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Keshla

19 Ocak 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Anatole Abang kimdir

Anatole Abang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anatole Abang şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Anatole Abang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 7 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Anatole Abang nereli

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