Ebraheim Khameis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebraheim Khameis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ebraheim Khameis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ebraheim Khameis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ebraheim Khameis 27 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ebraheim Khameis Khameis Hassan Almesmari şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ebraheim Khameis Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ebraheim Khameis'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ebraheim Khameis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ebraheim Khameis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ebraheim Khameis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ebraheim Khameis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ittihad Kalba

14 Ocak 2021 yılında Ajman Club

1 Temmuz 2021 yılında Al-Bataeh CSC

Ebraheim Khameis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ebraheim Khameis şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.