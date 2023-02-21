Haboosh Saleh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haboosh Saleh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haboosh Saleh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haboosh Saleh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haboosh Saleh 13 Temmuz 1989 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Haboosh Saleh Haboush Salbookh Al Nofeli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haboosh Saleh Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haboosh Saleh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haboosh Saleh'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haboosh Saleh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haboosh Saleh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haboosh Saleh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haboosh Saleh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Haboosh Saleh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haboosh Saleh şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Haboosh Saleh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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