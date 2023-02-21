Thibang Phete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thibang Phete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thibang Phete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thibang Phete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thibang Phete 4 Nisan 1994 tarihinde Kimberley, Northern Cape şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thibang Phete Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thibang Phete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thibang Phete'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Thibang Phete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thibang Phete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Thibang Phete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thibang Phete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Milano United

1 Temmuz 2014 yılında Tourizense

1 Temmuz 2015 yılında Vit. Guimarães

1 Ekim 2016 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão

30 Ocak 2020 yılında B SAD

2 Ağustos 2020 yılında Famalicão

3 Ağustos 2020 yılında B SAD

25 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Thibang Phete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thibang Phete şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Thibang Phete Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 23 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.