Joao Novais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Novais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Novais kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Novais ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Novais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Novais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Novais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Novais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Novais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Novais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Novais 10 Temmuz 1993 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Barradas Novais şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Novais Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Joao Novais, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Novais'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Novais Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jnovais7/

Joao Novais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Novais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Novais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Novais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2008 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2009 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2010 yılında Leixões U19

1 Ocak 2012 yılında Leixões

3 Temmuz 2015 yılında Rio Ave FC

1 Temmuz 2018 yılında SC Braga

19 Ağustos 2021 yılında Alanyaspor

30 Haziran 2022 yılında SC Braga

11 Ağustos 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Joao Novais kimdir

Joao Novais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Novais şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Coimbrões (2001-2006), FC Porto, Leixões SC

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Joao Novais nereli

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