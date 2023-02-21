Saeed Suwaidan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeed Suwaidan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saeed Suwaidan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saeed Suwaidan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saeed Suwaidan 19 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Saeed Ali Ibrahim Ali Suwaidan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saeed Suwaidan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jamel Kouki yapmaktadır. Saeed Suwaidan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Saeed Suwaidan'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saeed Suwaidan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saeed Suwaidan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saeed Suwaidan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saeed Suwaidan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Saeed Suwaidan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saeed Suwaidan şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Saeed Suwaidan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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