Eisa Ahmed Hussain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eisa Ahmed Hussain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eisa Ahmed Hussain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eisa Ahmed Hussain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eisa Ahmed Hussain 11 Aralık 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eisa Ahmed Hussain Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eisa Ahmed Hussain'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eisa Ahmed Hussain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eisa Ahmed Hussain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eisa Ahmed Hussain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eisa Ahmed Hussain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Dhaid

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hamriyah

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Eisa Ahmed Hussain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eisa Ahmed Hussain şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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