Natan Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natan Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Natan Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Natan Felipe 29 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Natan Felipe Pedriali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Natan Felipe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Natan Felipe'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Natan Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Natan Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Natan Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Natan Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wasl

1 Ekim 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Natan Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Natan Felipe şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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