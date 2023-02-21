Kwame Bonsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kwame Bonsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kwame Bonsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kwame Bonsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kwame Bonsu 25 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kwame Bonsu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLUB CONSULT AFRICA LTD yapmaktadır. Kwame Bonsu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kwame Bonsu'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kwame Bonsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kwame Bonsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kwame Bonsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kwame Bonsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında FC Rosengård

1 Temmuz 2014 yılında Mjällby AIF

15 Temmuz 2015 yılında Gefle

9 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ekim 2018 yılında Asante Kotoko

19 Temmuz 2019 yılında Esperance

3 Aralık 2020 yılında Cleopatra FC

15 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Al-Bataeh CSC

Kwame Bonsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kwame Bonsu şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kwame Bonsu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Heart of Lions Kpando

Gana takımında 22 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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