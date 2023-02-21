Artur Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Jorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Jorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Jorge 14 Ağustos 1994 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Artur Jorge Marques Amorim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Jorge Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Artur Jorge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Jorge'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Jorge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arturjorge4/

Artur Jorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Jorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Artur Jorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Jorge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Braga U15

1 Temmuz 2009 yılında Braga U17

1 Temmuz 2011 yılında Braga U19

1 Temmuz 2013 yılında Braga B

9 Eylül 2014 yılında Vilaverdense

22 Ocak 2015 yılında Braga B

22 Ocak 2015 yılında Freamunde

30 Haziran 2015 yılında Braga B

12 Eylül 2016 yılında SC Braga

24 Temmuz 2017 yılında Mouscron

11 Ağustos 2017 yılında SC Braga

15 Ağustos 2017 yılında FCSB

30 Haziran 2018 yılında SC Braga

1 Temmuz 2018 yılında Vitória Setúbal

5 Eylül 2020 yılında APOEL Nikosia

1 Temmuz 2021 yılında Moreirense

31 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Artur Jorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Jorge şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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