Artur Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artur Jorge ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Artur Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artur Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artur Jorge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artur Jorge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artur Jorge 14 Ağustos 1994 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Artur Jorge Marques Amorim şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artur Jorge Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Artur Jorge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artur Jorge'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artur Jorge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arturjorge4/

Artur Jorge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artur Jorge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Artur Jorge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artur Jorge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Braga U15

1 Temmuz 2009 yılında Braga U17

1 Temmuz 2011 yılında Braga U19

1 Temmuz 2013 yılında Braga B

9 Eylül 2014 yılında Vilaverdense

22 Ocak 2015 yılında Braga B

22 Ocak 2015 yılında Freamunde

30 Haziran 2015 yılında Braga B

12 Eylül 2016 yılında SC Braga

24 Temmuz 2017 yılında Mouscron

11 Ağustos 2017 yılında SC Braga

15 Ağustos 2017 yılında FCSB

30 Haziran 2018 yılında SC Braga

1 Temmuz 2018 yılında Vitória Setúbal

5 Eylül 2020 yılında APOEL Nikosia

1 Temmuz 2021 yılında Moreirense

31 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Artur Jorge kimdir

Artur Jorge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artur Jorge şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Braga (2004-2007);
UEFA: SC Braga;

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artur Jorge nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Catalin Carp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Carp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Catalin Carp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Catalin Carp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Stepanenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Stepanenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taras Stepanenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taras Stepanenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Golubev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Golubev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Golubev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Golubev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Gocholeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gocholeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Gocholeishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Gocholeishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!