Abdulla Kazim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Kazim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Kazim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Kazim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Kazim 31 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Mohammad Kazim Mohammad Al Shams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Kazim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulla Kazim'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Kazim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Kazim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Kazim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Kazim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2019 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2021 yılında Sharjah FC

30 Ağustos 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Abdulla Kazim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Kazim şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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