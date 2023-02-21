Fahad Sebil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Sebil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Sebil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Sebil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Sebil 10 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Sebil Obaid Saeed Ibrahim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Sebil Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fahad Sebil'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Sebil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Sebil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Sebil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Sebil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2013 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2015 yılında Al-Shaab

1 Temmuz 2017 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2020 yılında Ittihad Kalba

31 Ağustos 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Fahad Sebil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Sebil şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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