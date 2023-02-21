Hamad Jasim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamad Jasim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamad Jasim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamad Jasim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamad Jasim 22 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamad Jassim Hassan Abdalla Aljasmi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamad Jasim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hamad Jasim'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamad Jasim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamad Jasim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamad Jasim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamad Jasim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sharjah FC

7 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

30 Haziran 2023 yılında Sharjah FC

Hamad Jasim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamad Jasim şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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