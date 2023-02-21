Abdulla Al Naqbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Naqbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Al Naqbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulla Al Naqbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulla Al Naqbi 25 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Abdulla Rashed Al-Naqbi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulla Al Naqbi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulla Al Naqbi'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Abdulla Al Naqbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulla Al Naqbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ocak 2023 yılında Al-Bataeh CSC
Abdulla Al Naqbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulla Al Naqbi şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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