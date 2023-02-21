Abdulla Al Naqbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Naqbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulla Al Naqbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulla Al Naqbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.