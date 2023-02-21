Ali Saeed Al Blooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Saeed Al Blooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Saeed Al Blooshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Saeed Al Blooshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Saeed Al Blooshi 27 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Saeed Al Blooshi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Saeed Al Blooshi'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Saeed Al Blooshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Saeed Al Blooshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Saeed Al Blooshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Saeed Al Blooshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Ali Saeed Al Blooshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Saeed Al Blooshi şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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