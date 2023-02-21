Ali Yaqoub kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Yaqoub Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Yaqoub adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Yaqoub Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Yaqoub 9 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Yaqoub Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ali Yaqoub'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Yaqoub Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Yaqoub isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Yaqoub Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Yaqoub futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Hamriyah

1 Temmuz 2019 yılında Al-Bataeh CSC

Ali Yaqoub Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Yaqoub şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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