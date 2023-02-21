Ahmed Khalil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Khalil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Khalil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Khalil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Khalil 8 Haziran 1991 tarihinde Sharjah şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Khalil Sebait Mubarak Al Junaibi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Khalil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ahmed Khalil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Bataeh CSC futbol takımında oynamaktadır. Al-Bataeh CSC takımına 21 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Khalil'nin Al-Bataeh CSC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Khalil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/11ahmedkhalil/

Ahmed Khalil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Khalil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ahmed Khalil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Khalil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2017 yılında Shabab Al-Ahli

17 Temmuz 2017 yılında Al-Jazira

15 Ocak 2018 yılında Al-Ain FC

30 Haziran 2018 yılında Al-Jazira

1 Temmuz 2018 yılında Shabab Al-Ahli

30 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

21 Ağustos 2022 yılında Al-Bataeh CSC

Ahmed Khalil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Khalil şuan Al-Bataeh CSC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ahmed Khalil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Al-Ahli Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 106 maçta 47 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.