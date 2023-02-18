Achraf Zarioule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Zarioule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Zarioule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Zarioule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Zarioule 22 Aralık 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Zarioule Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Achraf Zarioule, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Touarga Sportif futbol takımında oynamaktadır. Union Touarga Sportif takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Achraf Zarioule'nin Union Touarga Sportif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Achraf Zarioule Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Zarioule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Achraf Zarioule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Zarioule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Wydad Fes

22 Ocak 2021 yılında Union Touarga

Achraf Zarioule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Zarioule şuan Union Touarga Sportif takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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