Adel Sabil Moosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Sabil Moosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Sabil Moosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Sabil Moosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Sabil Moosa 1 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Sabil Moosa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adel Sabil Moosa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 14 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adel Sabil Moosa'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adel Sabil Moosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Sabil Moosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Sabil Moosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Sabil Moosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2018 yılında Dibba Fujairah

14 Temmuz 2019 yılında Khor Fakkan

Adel Sabil Moosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Sabil Moosa şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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