Abdulla Malalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Malalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Malalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Malalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Malalla 19 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Malalla Fairouz Farah Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Malalla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Abdulla Malalla'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Malalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Malalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Malalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Malalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2011 yılında Sharjah FC

1 Ocak 2012 yılında Khor Fakkan

Abdulla Malalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Malalla şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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