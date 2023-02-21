Salim Ali İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Ali İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Ali İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Ali İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Ali İbrahim 27 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Salim Ali Ibrahim Hassan Abdulla Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Ali İbrahim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salim Ali İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Salim Ali İbrahim'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salim Ali İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Ali İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Ali İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Ali İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında FC Baniyas

3 Ekim 2020 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2021 yılında FC Baniyas

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Salim Ali İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Ali İbrahim şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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