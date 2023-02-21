İbrahim Essa Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Essa Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Essa Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Essa Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Essa Ali 10 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Essa Ali Ibrahim Al Balooshi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Essa Ali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Essa Ali'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Essa Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Essa Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Essa Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Essa Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ittihad Kalba

9 Ağustos 2017 yılında Hatta Club

30 Haziran 2018 yılında Ittihad Kalba

1 Temmuz 2018 yılında Al-Nasr SC

12 Temmuz 2021 yılında Al-Wasl

1 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

İbrahim Essa Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Essa Ali şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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