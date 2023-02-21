Ahmed Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Hosani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Hosani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Hosani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Hosani 1 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Hosani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Hosani'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Hosani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Hosani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Hosani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Hosani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Al-Orooba

1 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

Ahmed Al Hosani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Hosani şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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