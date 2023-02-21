Ali Aldhanhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Aldhanhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Aldhanhani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ali Aldhanhani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ali Aldhanhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Aldhanhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ali Aldhanhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Aldhanhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Aldhanhani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Aldhanhani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Aldhanhani 1 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ali Mohammed Khamis Al-Dhanhani şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Aldhanhani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Aldhanhani'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Aldhanhani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Aldhanhani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Ali Aldhanhani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Aldhanhani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2017 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

Ali Aldhanhani kimdir

Ali Aldhanhani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Aldhanhani şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dibba Al-Fujairah

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Ali Aldhanhani nereli

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