Fabio Abreu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabio Abreu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabio Abreu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabio Abreu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabio Abreu 29 Ocak 1993 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Angola,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Fábio Gonçalves Abreu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabio Abreu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Fabio Abreu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabio Abreu'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabio Abreu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fabio_abreu93/

Fabio Abreu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabio Abreu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabio Abreu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabio Abreu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Mossley AFC

1 Temmuz 2011 yılında Marítimo U19

1 Temmuz 2012 yılında Marítimo B

2 Temmuz 2012 yılında Ribeira Brava

30 Haziran 2013 yılında Marítimo B

10 Temmuz 2017 yılında Penafiel

1 Temmuz 2019 yılında Moreirense

12 Ekim 2020 yılında Al-Batin FC

28 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

Fabio Abreu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabio Abreu şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Fabio Abreu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Angola takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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