Fahad Hadeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Hadeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Hadeed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fahad Hadeed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fahad Hadeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Hadeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fahad Hadeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Hadeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Hadeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Hadeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Hadeed 7 Temmuz 1993 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Salim Hadid Obaid Gharib Khamisi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Hadeed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Hadeed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fahad Hadeed'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fahad Hadeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Hadeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Fahad Hadeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Hadeed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Al-Wasl

10 Ağustos 2014 yılında Al-Nasr SC

1 Ocak 2017 yılında Emirates Club

30 Haziran 2017 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2019 yılında Khor Fakkan

28 Temmuz 2020 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Fahad Hadeed kimdir

Fahad Hadeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Hadeed şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Fahad Hadeed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri U17 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fahad Hadeed nereli

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