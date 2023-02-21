Yousef Al Ameri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yousef Al Ameri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yousef Al Ameri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yousef Al Ameri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yousef Al Ameri 16 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yousef Al Ameri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Yousef Al Ameri'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yousef Al Ameri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yousef Al Ameri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yousef Al Ameri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yousef Al Ameri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Al-Jazira

29 Ocak 2021 yılında Khor Fakkan

Yousef Al Ameri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yousef Al Ameri şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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