Ahmed Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Mahmoud 30 Mart 1989 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mahmoud Mohamed Juma Ashoori şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Mahmoud Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Mahmoud'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Wasl

1 Ocak 2014 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2016 yılında FC Baniyas

27 Temmuz 2017 yılında Sharjah FC

1 Temmuz 2020 yılında Hatta Club

1 Şubat 2021 yılında Khor Fakkan

Ahmed Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Mahmoud şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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