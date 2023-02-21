Masoud Sulaiman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Masoud Sulaiman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Masoud Sulaiman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Masoud Sulaiman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Masoud Sulaiman 16 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Masoud Sulaiman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Masoud Sulaiman'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Masoud Sulaiman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Masoud Sulaiman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Masoud Sulaiman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Masoud Sulaiman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Emirates Club

1 Temmuz 2013 yılında FC Baniyas

15 Ocak 2016 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2019 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Masoud Sulaiman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Masoud Sulaiman şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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