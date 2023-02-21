Dodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dodo 5 Eylül 1994 tarihinde Lagoa Santa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Guimarães de Paula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dodo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Dodo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dodo'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atlético-MG

3 Mart 2016 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2016 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2018 yılında Botafogo-SP

4 Nisan 2018 yılında Atlético-MG

5 Nisan 2018 yılında Fortaleza

5 Temmuz 2019 yılında Atlético-MG

20 Temmuz 2019 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2021 yılında Atlético-MG

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Dodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dodo şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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