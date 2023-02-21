Amir Mubarak Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Mubarak Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Mubarak Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Mubarak Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Mubarak Al Hammadi 28 Aralık 1987 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Amir Mubarak Ghanim Mubarak Ghanim Al Hamadi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Mubarak Al Hammadi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amir Mubarak Al Hammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 8 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Amir Mubarak Al Hammadi'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Mubarak Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Mubarak Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amir Mubarak Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Mubarak Al Hammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2014 yılında Al-Nasr SC

21 Ocak 2020 yılında FC Baniyas

8 Ekim 2020 yılında Khor Fakkan

Amir Mubarak Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Mubarak Al Hammadi şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Amir Mubarak Al Hammadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.