Aylton Boa Morte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aylton Boa Morte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aylton Boa Morte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aylton Boa Morte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aylton Boa Morte 23 Eylül 1993 tarihinde Almada şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz,Sao Tome ve Principe uyrukludur.Gerçek adı da Aylton Filipe Boa Morte şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aylton Boa Morte Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMDS yapmaktadır. Aylton Boa Morte, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aylton Boa Morte'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aylton Boa Morte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aylton Boa Morte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aylton Boa Morte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aylton Boa Morte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Almada U19

1 Temmuz 2012 yılında Pinhalnovense

1 Temmuz 2013 yılında GD Joane

1 Temmuz 2014 yılında GD Ribeirão

1 Temmuz 2015 yılında Tirsense

1 Temmuz 2016 yılında Salgueiros

1 Temmuz 2017 yılında Estoril Praia

31 Ocak 2018 yılında Cova Piedade

30 Haziran 2018 yılında Estoril Praia

31 Ocak 2019 yılında Portimonense

19 Ocak 2022 yılında Khor Fakkan

Aylton Boa Morte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aylton Boa Morte şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.