Adel Al Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adel Al Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adel Al Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adel Al Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adel Al Amri 22 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Adel Ahmed Al Amri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adel Al Amri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına - tarihinde katılmıştır. Adel Al Amri'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adel Al Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adel Al Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adel Al Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adel Al Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adel Al Amri şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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