Khaleil Khamis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaleil Khamis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaleil Khamis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaleil Khamis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaleil Khamis 15 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khaleil Khameis Salem Mohamed Al-Mazrouei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaleil Khamis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Khaleil Khamis'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaleil Khamis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaleil Khamis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaleil Khamis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaleil Khamis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Al-Wasl

28 Temmuz 2019 yılında Fujairah SC

1 Temmuz 2021 yılında Sharjah FC

1 Ekim 2022 yılında Khor Fakkan

Khaleil Khamis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaleil Khamis şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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