Lazar Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lazar Rosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lazar Rosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lazar Rosic 29 Haziran 1993 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Lazar Rosić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lazar Rosic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lazar Rosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lazar Rosic'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lazar Rosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lazar Rosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lazar Rosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lazar Rosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Radnicki 1923

15 Temmuz 2015 yılında Radnicki Nis

30 Ağustos 2015 yılında Vojvodina

6 Temmuz 2016 yılında SC Braga

1 Ocak 2019 yılında Nacional

30 Haziran 2019 yılında SC Braga

1 Temmuz 2019 yılında Moreirense

22 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

Lazar Rosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lazar Rosic şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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