Juninho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juninho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juninho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juninho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juninho 6 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Valmor Assis Da Silva Junior şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juninho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADRIANO SPORTS yapmaktadır. Juninho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Juninho'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Juninho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juninho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Juninho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juninho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Khor Fakkan

1 Şubat 2021 yılında Sharjah FC

30 Haziran 2021 yılında Khor Fakkan

Juninho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juninho şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ponte Preta - SP

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.