Khalaf Al Hosani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalaf Al Hosani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalaf Al Hosani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalaf Al Hosani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalaf Al Hosani 23 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalaf Mohammed Al Hosani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalaf Al Hosani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalaf Al Hosani'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khalaf Al Hosani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalaf Al Hosani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalaf Al Hosani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalaf Al Hosani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hatta Club

30 Haziran 2020 yılında Al-Dhafra FC

4 Temmuz 2020 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Dhafra FC

29 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

30 Haziran 2023 yılında Al-Dhafra FC

Khalaf Al Hosani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalaf Al Hosani şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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