Salim Al Rawahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salim Al Rawahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salim Al Rawahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salim Al Rawahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salim Al Rawahi 14 Nisan 1994 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Salem Saif Salem Al-Rawahi / سالم سيف سالم الرواحي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salim Al Rawahi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Salim Al Rawahi'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salim Al Rawahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salim Al Rawahi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salim Al Rawahi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salim Al Rawahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Fujairah SC

4 Ekim 2021 yılında Al-Orooba

1 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

Salim Al Rawahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salim Al Rawahi şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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