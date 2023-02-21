Ahmed Abdelazim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdelazim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdelazim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdelazim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdelazim 5 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdelazim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdelazim'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdelazim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdelazim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Abdelazim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdelazim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdelazim şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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