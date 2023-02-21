Khalifa Mubarak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Mubarak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa Mubarak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa Mubarak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa Mubarak 30 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalifa Mubarak Ghanim Mubarak Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa Mubarak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Khalifa Mubarak'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khalifa Mubarak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa Mubarak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifa Mubarak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa Mubarak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2020 yılında Shabab Al-Ahli

30 Haziran 2021 yılında Al-Nasr SC

22 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Khalifa Mubarak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa Mubarak şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Khalifa Mubarak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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