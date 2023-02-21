Ramon Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Lopes 7 Ağustos 1989 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ramon Lopes de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Lopes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Victrix yapmaktadır. Ramon Lopes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ramon Lopes'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramon Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramon Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2013 yılında Levski Sofia

24 Ağustos 2013 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2014 yılında Vegalta Sendai

4 Ocak 2017 yılında Kashiwa Reysol

19 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2018 yılında Vegalta Sendai

24 Ocak 2020 yılında Khor Fakkan

29 Temmuz 2021 yılında Al-Fayha

16 Eylül 2022 yılında Khor Fakkan

Ramon Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Lopes şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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