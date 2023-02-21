Osama Saeed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Osama Saeed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Osama Saeed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Osama Saeed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Osama Saeed 31 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Osama Saeed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına - tarihinde katılmıştır. Osama Saeed'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Osama Saeed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Osama Saeed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Osama Saeed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Osama Saeed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Osama Saeed şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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