Abdulrahman Yousuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Yousuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Yousuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Yousuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Yousuf 28 Ağustos 1993 tarihinde Dubai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman Yousuf Khamis Mubarak Khamis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Yousuf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Yousuf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Yousuf'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Yousuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Yousuf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Yousuf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Yousuf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2015 yılında Al-Dhafra FC

30 Temmuz 2020 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2022 yılında Khor Fakkan

Abdulrahman Yousuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Yousuf şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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