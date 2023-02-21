Panagiotis Tachtsidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Tachtsidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Tachtsidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Panagiotis Tachtsidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Panagiotis Tachtsidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Tachtsidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Panagiotis Tachtsidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Panagiotis Tachtsidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Panagiotis Tachtsidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Panagiotis Tachtsidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Panagiotis Tachtsidis 15 Şubat 1991 tarihinde Nafplio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Παναγιώτης Ταχτσίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Panagiotis Tachtsidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACE Management yapmaktadır. Panagiotis Tachtsidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Panagiotis Tachtsidis'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Panagiotis Tachtsidis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/panostach77/

Panagiotis Tachtsidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Panagiotis Tachtsidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Panagiotis Tachtsidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Panagiotis Tachtsidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2010 yılında Genoa

7 Ağustos 2010 yılında Cesena

31 Aralık 2010 yılında Genoa

1 Ocak 2011 yılında Grosseto

30 Haziran 2011 yılında Genoa

1 Temmuz 2011 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2012 yılında Genoa

19 Temmuz 2012 yılında Roma

1 Temmuz 2013 yılında Genoa

19 Temmuz 2013 yılında Catania

8 Ocak 2014 yılında Torino

30 Haziran 2014 yılında Catania

1 Temmuz 2014 yılında Genoa

18 Temmuz 2014 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2015 yılında Genoa

5 Ağustos 2016 yılında Torino

31 Ağustos 2016 yılında Cagliari

30 Haziran 2017 yılında Torino

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

5 Eylül 2018 yılında Nottm Forest

3 Ocak 2019 yılında Lecce

30 Haziran 2019 yılında Nottm Forest

1 Temmuz 2019 yılında Lecce

16 Temmuz 2021 yılında Al-Fayha

30 Eylül 2022 yılında Khor Fakkan

Panagiotis Tachtsidis kimdir

Panagiotis Tachtsidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Panagiotis Tachtsidis şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AEK Athen

Panagiotis Tachtsidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 17 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 28 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Panagiotis Tachtsidis nereli

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