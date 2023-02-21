Ahmed Kharkhash Alzeyoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kharkhash Alzeyoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Kharkhash Alzeyoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi 21 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da احمد سليمان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Kharkhash Alzeyoudi'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Kharkhash Alzeyoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Khor Fakkan

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Kharkhash Alzeyoudi şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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