Doro Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doro Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doro Dabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doro Dabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doro Dabo 15 Temmuz 2003 tarihinde Soringo şehrinde doğmuştur. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doro Dabo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Doro Dabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Khor Fakkan futbol takımında oynamaktadır. Khor Fakkan takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Doro Dabo'nin Khor Fakkan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Doro Dabo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/doro_dabo

http://www.instagram.com/daboofficiel/

Doro Dabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doro Dabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doro Dabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doro Dabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2022 yılında Khor Fakkan

Doro Dabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doro Dabo şuan Khor Fakkan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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